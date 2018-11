Relateret indhold Tilføj søgeagent EU-Domstolen

Den britiske regering har ved højesteret forsøgt at bremse, at EU-Domstolen tager stilling til et spørgsmål om brexit. Den appel har højesteret tirsdag afvist.



EU-Domstolen skal svare på, om den britiske regering kan trække den formelle skilsmissebegæring til EU (artikel 50) tilbage, uden at de andre EU-lande bliver hørt.



Det er skotske politikere, der er imod briternes forestående exit fra EU, som ønsker EU-Domstolens afklaring af spørgsmålet.



De håber, at Storbritannien kan trække sit ønske om at forlade unionen tilbage, hvis et flertal i en eventuel ny folkeafstemning skulle ønske det.



Der er fastsat en høring ved domstolen 27. november.