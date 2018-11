Analyse: Hvis den italienske syge begynder at smitte rundt om Middelhavet, er der for alvor grund til investor-bekymring

Italien er på vej mod en bøde fra EU på i første omgang ca. 25 mia. kr., potentielt endda over tre gange så meget.



Derfor er det med betydelig spænding - og hvad der tirsdag i markedet beskrives som "køber-strejke" - at man i finansmarkederne afventer den præcise formulering, når EU-Kommissionen onsdag afsiger foreløbig dom over Italiens finanslovforslag for 2019.



Købslysten er begrænset, indtil man kender reaktionen i Bruxelles.



I markederne er første del af dommen forlængst afsagt. Derfor er dagens obligationstilbud placeret på den italienske side af buffeten. På den tyske side og med euro trygt placeret i lange tyske Bunds er renten kun på ca. 0,36 pct. Accepterer man lidt mere risiko, kan der på italienske delikatesser som 10-årige statspapirer hentes hele 3,76 pct. i årligt renteafkast.



Det tysk-italienske spænd er på højeste niveau i en måned. Spændet er blandt de tydeligste finansielle termometre, der på én og samme tid måler temperaturen i Italiens økonomi og forholdet mellem magthaverne i Rom og traktatens vogtere i Bruxelles.



Onsdag bliver der banket på termometret, når EU-Kommissionen offentliggør sin mening om Italiens finanslovforslag for 2019. Det vil være en kæmpe overraskelse i markedet, hvis ikke det bliver en klar afvisning af Italiens udspil, der forudser et underskud på statens budget på 2,4 pct. af bnp.



Italiens forrige regering, der sad indtil parlamentsvalget i maj i år, havde lovet EU-Kommissionen et budgetunderskud på 0,8 pct. af bnp.



Underskudsfinansiering



Med et underskud på 2,4 pct. og en vækstprognose for både 2019 og det efterfølgende år, som bl.a. IMF og EU-Kommissionen allerede har afvist som værende til den tvivlsomt-optimistiske side, vil Italiens offentlige gæld blive ved at vokse. Den er i forvejen på 131 pct. af bnp, og derfor lovede landets forrige regering at nedbringe gælden.



Det sker ikke med med et budgetunderskud på 2,4 pct., hvor de ekstra underskudsfinansierede midler bl.a. skal gå til at opfylde valgløfter om tidligere pensionsalder, begyndelsen på en borgerløn og aflysning af en momsforhøjelse.



Derfor kan Kommissionen med traktaten - og de mange nye budgetregler, der er indført efter gældskrisen - i hånden indlede, hvad der officielt hedder "procedure om uforholdsmæssige store underskud." Det er den procedure, der i sidste ende åbner for bøder på 0,2 pct. af et lands bnp. Stigende til 0,7 pct., hvis landet ikke retter ind.



Regeringens våde drøm



Men det er ikke en hurtig rettergang og efterfølgende lyn-lynchning. Tværtimod.



Hvis ingen af parterne bøjer af, kan processen sagtens løbe indtil efter valget til Europa-Parlamentet i maj næste år.



De politiske konsekvenser kan blive helt, som man kan formode må være den italienske regerings våde drøm. En dramatisk kamp med EU-Kommissionen, der alt andet lige vil betyde medvind i valgkampen til de to regeringspartier, Femstjernebevægelsen og Liga.



I forvejen er Liga, ledet af vicestatsminister og indenrigsminister, Matteo Salvini, gået stærkt frem siden majvalget. Femstjernebevægelsen med Luigi Di Maio i spidisen, er gået lidt tilbage, men tilsammen er de vokset og mønstrer nu godt 60 pct. af stemmerne.



Det er den udvikling, investorerne skal holde øje med. Spreder støtten sig til de populistiske partier i resten af EU, fordi en valgt regering ikke kan få lov at føre sin egen finanspolitik, kan det være kimen til en større kapitalflugt ud af EU.



Symptomerne ses tydeligt i Italien. Andelen af italienske statsobligationer, der ejes af udenlandske investorer, er nu den laveste siden 1999, hvor euro afløste bl.a. lire. Inden gældskrisen i 2011 ejede udlændinge halvdelen af de italienske statspapirer, nu er andelen nede på 25 pct, og faldende.



Det tysk-italienske rentespænd overgåes p.t. kun af det græsk-tyske spænd på ca. 417 basispoint. Men det er en undtagelse. Grækenland kæmper med en endnu større gæld end Italien og har også en økonomi, der stort set ikke vokser.



En sammenligning med Spanien og Portugal er mere relevant. Deres lange renter på henholdsvis 1,64 og 1,96 pct. overfor Italiens på nu 3,72 pct. Hvis den italienske syge begynder at smitte rundt om Middelhavet, er der for alvor grund til investor-bekymring.