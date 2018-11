Ivanka Trump skrev om regeringssager i egne e-mails

Ivanka Trump, der er datter af USA's præsident, Donald Trump, sendte hundredvis af e-mails om regeringsanliggender på sin personlige e-mail sidste år. Det skriver The Washington Post.



En undersøgelse viser, at Ivanka Trump anvendte sin private e-mailadresse i kontakter til personer i eller tæt på regeringen, hvor sager fra Det Hvide Hus blev diskuteret.



En talsmand for Ivanka Trump, som er toprådgiver i Det Hvide Hus, afviser ikke rapporten, skriver AP.



Ivanka Trumps advokat siger, at hun holdt op med at bruge sin personlige e-mailkonto, da hun blev gjort opmærksom på reglerne.



Donald Trump kritiserede nådesløst Hillary Clinton for det samme under hele præsidentvalgkampen i 2016.



Han beskyldte hende for at have kastet hele nationen ud i fare, fordi hun ligesom andre udenrigsministre før hende havde anvendt sin private e-mailserver i sit arbejde.



En kilde i Trumps administration siger til CBS News, at de omtalte e-mails fra Ivanka Trump ikke indeholdt klassificerede oplysninger, og at der grundlæggende var tale om et manglende indblik i de gældende regler.



Men Austin Evers, der er med i gruppen American Oversight, som har stillet de spørgsmål, som har ført til afdækningen af Ivanka Trumps brud på reglerne, siger, at "præsidentens familie er ikke hævet over loven".



- Dette rejser alvorlige spørgsmål, som Kongressen øjeblikkelig må undersøge, siger han.



- Har Ivanka Trump udleveret alle de mails, som loven kræver? Sendte hun klassificerede oplysninger via en privat konto?



Donald Trump havde under præsidentvalgkampen i 2016 tilrettelagt en stor del af sin kampane mod Hillary Clinton på, at hun havde brudt reglerne om at bruge en privat e-mailkonto i sit arbejde.



Han kaldte igen og igen hendes handlinger for "ulovlige" og "en trussel mod den nationale sikkerhed". Han sagde, at skandalen med hendes private e-mailkonto var "større end Watergate".



På valgmøder sagde Trump, at Hillary Clinton burde fængsles på grund af e-mailsagen, og han opmuntrede folk til vælgermøder til taktfast at råbe "bur hende inde".



FBI har efter undersøgelser konkluderet, at der ikke er grundlag for en retssag mod Hillary Clinton, men forbundspolitiet har sagt, at hun og hendes assistenter var "ekstremt skødesløse" med klassificerede oplysninger.



/ritzau/