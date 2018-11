David Trads bliver Socialdemokratiets folketingskandidat i Egedalkredsen i Nordsjælland.



Mandag aften vandt den kendte journalist og debattør en afstemning i kredsens repræsentantskab over lokalpolitikeren Matilde Powers, der er byrådsmedlem i Furesø Kommune.



Det meddeler kredsformand Morten Thorup til Ritzau.



Egedalkredsens repræsentantskab på 18 medlemmer valgte David Trads med stemmerne 16 mod 2 .



51-årige David Trads får dermed i andet forsøg opfyldt sin ambition om at blive folketingskandidat for Socialdemokratiet.



I 2004 forsøgte han at blive opstillet i Skanderborgkredsen, men han tabte dengang en afstemning til Kirsten Brosbøl.



David Trads har gennem årene markeret sig som en skarp debattør, og han har blandt andet kritiseret Socialdemokratiets samarbejde med Dansk Folkeparti.



Hans kandidatur i Egedalkredsen er ikke blevet mødt uden skepsis.



Blandt andet har de tidligere socialdemokratiske ministre Helle Degn og Poul Nielson, som begge bor i området, offentligt støttet Matilde Powers.



Nick Hækkerup er i øjeblikket valgt til Folketinget for Socialdemokratiet i Egedalkredsen.



Den tidligere minister skifter imidlertid Egedal ud med Hillerødkredsen ved det kommende folketingsvalg.



Det bliver afholdt senest 17. juni næste år.