Dansk Folkeparti: Finanslov kan være færdig i denne uge

Hvis alt går glat, kan VLAK-regeringen i denne uge lande en aftale om finansloven for næste år med Dansk Folkeparti.



Det er vurderingen fra partiets finansordfører, René Christensen, forud for mandagens forhandlinger i Finansministeriet.



- Set fra min stol kan vi rent teknisk set godt nå en aftale i denne uge, hvis vi vil det. Der har været en masse teknik, man skulle vide, og vi har heller ikke vidst det på forhånd.



- På udlændingeområdet er der lidt udeståender endnu, men der har vi også fået svar på en del svære spørgsmål. Vi laver jo ikke noget, hvor vi er 100 procent sikre på at blive underkendt.



- 95 procent af spørgsmålene er besvaret, det betyder, at vi har politikken tilbage. Der er ikke så meget teknik tilbage, siger René Christensen.



Han har noteret sig, at der på Venstres landsmøde i weekenden ikke lød mange negative toner om samarbejdet med Dansk Folkeparti.



- Heller ikke fra deres borgmestre og medlemmer, som siger, at de godt kan lide Dansk Folkeparti, og at de gerne vil være i regering (med Dansk Folkeparti, red.) Det er da positivt, siger René Christensen.



Mandagens finanslovsforhandlinger kommer blandt andet til at handle om ældre, herunder udfordringerne med at rekruttere arbejdskraft til ældreplejen.



Derudover skal regeringen og Dansk Folkeparti tale om børn og arbejdsmarkedsforhold.



I forhold til sidstnævnte tema vil Dansk Folkeparti have annulleret en planlagt besparelse på cirka 13 millioner kroner for Arbejdstilsynet næste år.



Partiet ønsker en debat, der skal munde ud i, at Arbejdstilsynet med et bredt flertal i Folketinget sikres en grundbevilling, som der ikke kan rokkes ved.



- Hvis der er højkonjunktur, så kan man skrue lidt op, og hvis der er lavkonjunktur, så kan man skrue lidt ned. Men man kan aldrig komme under denne grundbevilling.



- Vi vil gerne pålægge regeringen at igangsætte det arbejde. Det tror jeg, at Arbejdstilsynet vil være rigtig glade for. Så kan man beholde sine kernemedarbejdere. Man ved, at pengene kommer, og at der er en bred politisk aftale om det.



- Og når man så er i gang med at bygge supersygehuse og andet, så kan det være, at man skal have en ekstrabevilling i en kort periode, fordi der så er gang i hjulene, og man skal kontrollere noget mere, siger René Christensen.



