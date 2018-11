Eksborgmester giver milliardgave til studerende i USA

Relateret indhold Artikler

New Yorks tidligere borgmester Michael Bloomberg donerer et beløb svarende til knap 12 mia. kr. til sit gamle universitet i Maryland, Johns Hopkins University.



Pengene skal hjælpe mindrebemidlede studerende, skriver han i en kronik i New York Times.



De 1,8 mia. dollar er den største pengegave nogensinde til en amerikansk uddannelsesinstitution, meddeler universitetet og Bloomberg selv.



Milliardæren skriver, at USA viser sig fra sin bedste side, når landet belønner folk "ud fra kvaliteten af deres arbejde, ikke størrelsen på deres tegnebog".



Bloomberg har selv studeret på Johns Hopkins University. Dengang finansierede han sine studier med et lån og et studiejob.



Siden stiftede han mediegruppen Bloomberg og et finansselskab. I dag er han både kendt som rig finansmand og som politiker.



"Mit eksamensbevis fra Hopkins åbnede døre, der ellers ville have været lukkede, og gav mig mulighed for at udleve den amerikanske drøm," skriver milliardæren i New York Times.



"Jeg ønsker at åbne den samme dør af muligheder, som jeg selv havde, for generationer af talentfulde studerende, uanset deres økonomiske omstændigheder," tilføjer han på Twitter.



Universitets leder, Ronald Daniels, betegner den store pengegave som noget, der vil få afgørende betydning for universitetet og dets studerende.



Bidraget betyder, at mange flere studerende fremover kan få stipendier.



Daniels siger ifølge nyhedsbureauet AP, at universitetet fremover kan udfase studielån og i stedet lade de bedste studerende få adgang til at læse på universitetet - også studerende fra familier med lav indkomst.



