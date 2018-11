Kom med på to afbud: Nu er Morten Løkkegaard EU-spidskandidat

Venstre har som ventet valgt europaparlamentariker Morten Løkkegaard som spidskandidat til valget til EU-Parlamentet. Der var ingen rivaler til positionen øverst på opstillingslisten.



- Vi skal kæmpe. Men vi kan få et hammergodt valg, hvis vi gør det, siger Løkkegaard efter valget.



Løkkegaard mener, at EU står i en tid med opbrud, særligt på grund af briternes forestående farvel til unionen. Danmark skal gøre op med sig selv, om vi skal være med, siger han i sin tale til landsmødet.



- Svaret giver sig selv. Vi skal selvfølgelig være med. Vi skal mere end det. Vi skal lede, lyder det.



Løkkegaard fremhæver migration, grænseoverskridende kriminalitet, skattesnyd og klima som områder, hvor EU skal løfte i flok. Men EU skal ikke opkræve skatter eller bedrive socialpolitik, understreger han.



- Vi skal sikre, at EU er stor på store ting og små på små ting, siger Morten Løkkegaard.



- Tiden er løbet fra tøven. Venstre vil have en moderne europapolitik.



Løkkegaard blev første gang valgt til EU-Parlamentet i 2009.



I dag er han Venstres eneste medlem. Han blev faktisk ikke valgt, da der sidst var parlamentsvalg i 2014. Dengang fik Venstre valgt to politikere ind, nemlig Ulla Tørnæs og Jens Rohde.



Men Jens Rohde er siden skiftet til De Radikale. Og Ulla Tørnæs blev i 2016 udnævnt til minister. Det banede vejen for, at Løkkegaard kunne komme ind i parlamentet som stedfortræder.



Der skal være valg til parlamentet 26. maj 2019.



/ritzau/