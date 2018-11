Labour-leder tror ikke på brexit-aftale: Et nyt britisk valg kan komme snart

Lederen af det britiske arbejderparti Labour, Jeremy Corbyn siger, at en regering under ledelse af Labour ville sige til EU, at den foreliggende brexitaftale er uacceptabel.



Han siger samtidig, at Labour i dag ikke har stemmer nok til at stoppe brexit, men at han ikke finder et snarligt britisk valg usandsynligt.



Corbyn afviser i et interview med Sky News, at en ny EU-folkeafstemning i Storbritannien kan komme på tale på nuværende tidspunkt.



- En ny EU-folkeafstemning er for fremtiden. Det er ikke en mulighed i dag, fordi hvis vi holder en folkeafstemning i morgen, hvad vil det så være om? Hvad skal spørgsmålet være? siger Corbyn.



Labourlederen siger, at han tror på, at der er et flertal i det britiske parlament for en permanent toldaftale med EU.



Den britiske premierminister, Theresa May, siger søndag, at den britiske regering vil komme med forslag til nye skridt, hvis den foreliggende brexitaftale bliver stemt ned i parlamentet.



Hun understreger samtidig, at det vil forhale forhandlinger og selve brexitprocessen, hvis der skal findes en ny regeringsleder.



- Det vil ikke gøre forhandlingerne lettere, hvis der kommer en ny leder. Ingen ønsker at ende i en situation, hvor brexit bliver forsinket, eller hvor folk forsøger at forhindre den, siger May og pointerer videre:



- Når parlamentet skal stemme om aftalen, så bør hvert medlem af forsamlingen tænke nøje over, hvor meget vi har brug for at få brexit gennemført.



May understreger, at der i hendes parti ikke er nogen formel udfordring af hendes lederposition, og at hendes modstandere endnu ikke har kunnet sikre sig tilstrækkeligt med opbakning til at udløse et mistillidsvotum.



- Så vidt jeg ved, så er dette ikke sket, siger til Sky News.



Der skal være mindst 48 konservative parlamentarikere, som går imod May, før der kan udløses en afstemning om partilederposten.



May siger, at de kommende syv dage vil være en kritisk fase, hvor forhandlinger om detaljer fortsætter.



- Der er ikke endelig enighed, før der er enighed om det hele, siger hun.



Hun siger, at hun tager til Bruxelles i den kommende uge, og at der navnlig vil være fokus på det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien.



- Et fremtidigt forhold, hvor vi opnår det, som vi stemte for ved folkeafstemningen, siger hun.



