Claus Hjort: Vi skal af med dette EU-forbehold

Væk med det.



Det danske EU-forsvarsforbehold skal afskaffes, hvis det står til forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).



- Det forhindrer os i at møde verden, som den er, siger han i sin tale ved Venstres landsmøde i Herning.



Søndagens melding kommer, få dage efter at han og regeringen præsenterede sin strategi for de kommende to år på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område.



Her kom Claus Hjort Frederiksen ligeledes ind på en afskaffelse af forsvarsforbeholdet.



/ritzau/