Mange af Frankrigs landeveje, motorveje og broer blev lørdag blokeret ved protestaktioner, der er rettet mod stigende priser på benzin.



Protesterne, der finder sted på mindst 1000 lokaliteter, er navnlig vendt mod præsident Emmanuel Macrons reformer. Præsidenten bliver af mange beskyldt for at svigte "de små i samfundet".



- Omkring 50.000 mennesker deltager i aktionerne, siger den franske indenrigsminister, Christophe Castaner.



En bilist påkørte og dræbte lørdag formiddag en kvindelig demonstrant, som deltog i de omfattende protestaktioner. Påkørslen skete i Savoie i den sydvestlige del af landet.



- Det var et uheld, siger Christophe Castaner.



Macron talte selv tidligere på ugen om, at det ikke var lykkedes for ham at forsone den franske befolkning med deres politiske ledere.



Lørdagens aktioner udføres af "De Gule Vestes Bevægelse", som har fået navn efter de jakker, som aktivisterne bærer for at være sikre på at blive set, når de blokerer vejnettet.



Bevægelsen opstod på sociale medier i sidste måned. Her blev der opfordret til masseblokader på grund af udbredt vrede over nye afgifter på benzin, som skal nedbringe forureningen.



Utilfredsheden er især stærk i mindre byer og landområder, hvor den offentlige transport er mangelfuld.



- Ingen tænker på de, der bor i byernes udkant, i provinserne og i landområderne, siger Priscillia Ludosky, som leder en forretning i en Paris-forstad.



Hun har taget initiativ til indsamling af flere end 850.000 underskrifter på en protest mod prisstigningerne.



- De siger, at vi skal bruge alternativ transport, men det er simpelthen ikke muligt. Man har ikke andet valg end at betale, siger hun.



Politiske iagttagere siger, at aktionen lørdag samtidig er et udtryk for en udbredt frustration over faldende realløn under Macron. Han har lovet gennemgribende økonomiske reformer, der skal genskabe tilliden til regeringen og den politiske ledelse.



Men kritikere siger, at præsidenten rammer de fattige og provinserne, mens de velhavende nyder godt af skattelettelser.



En meningsmåling fra Elabe-instituttet i denne uge viste, at 73 procent af vælgerne støtter "De Gule Veste", mens 70 procent ønsker at få ophævet de nye afgifter på benzin.



Omkring 1500 aktivister vil i løbet af lørdag forsøge at skabe trafikpropper på store veje og hindre adgang til lufthavnene.



/ritzau/AFP