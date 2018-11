Støjberg om at blive V-formand: Jeg har ikke besluttet mig

Mens statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) står i spidsen for Venstres sidste ordinære landsmøde før næste folketingsvalg, er diskussionen om, hvem der på et tidspunkt afløser ham som Venstres formand, blusset op igen.



Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) ved ikke, om hun vil være Venstre-formand i fremtiden. Men hun afviser det slet ikke, selv om der er rig mulighed for det.



- Det har jeg ikke gjort op med mig selv endnu. Og det er helt uaktuelt, siger Støjberg i forbindelse med Venstres landsmøde i Herning.



I en række interviews op til landsmødet - senest til Jyllands-Posten - har Støjberg ellers udtalt, at hun helt sikkert ville have viljen til at være formand for Venstre, hvis det kom til stykket.



Om hun har evnerne eller lysten til det, er en anden snak, siger hun.



Finansminister Kristian Jensen (V) er Venstres næstformand. Han er dermed det oplagte valg til at afløse Løkke. Men til det siger Støjberg:



- Man kan sige, at sådan har det typisk været i Venstre.



Spørgsmål: Hvad betyder det svar?



- Ikke andet end, at et historisk tilbageblik vil vise, at sådan har det typisk været, siger Støjberg.



Kristian Jensen har før udtalt, at han er klar til kampvalg, når Løkke ikke længere er formand. Hvis altså der er partifæller, der vil udfordre ham.



- Der er ytringsfrihed for alle. Og Venstre er et parti, der går ind for konkurrence, så det er jo et frit valg, siger Kristian Jensen til DR Nyheder, som har spurgt næstformanden til Støjbergs melding.



Også Løkke har forholdt sig til diskussionen om Støjberg eller Kristian Jensen som næste Venstre-formand.



Spørgsmål: Hvem ser du som den bedste formand efter dig? Kristian Jensen eller Inger Støjberg?



- Jeg forholder mig slet ikke til "efter mig". Man skal jo blive fokuseret på det, man er i. Jeg har meget at byde på, så med al respekt er det en meget, meget hypotetisk diskussion, siger statsministeren.



/ritzau/