May tager styringen i brexitforhandlinger

Opdateret- 18.08 - Den britiske premierminister, Theresa May, har udpeget Stephen Barclay som ny brexitminister. Det oplyser Mays talsmand.



Premierministeren selv vil lede de sidste ti dages forhandlinger med EU om brexit, som dermed ikke længere ligger i brexitministeriet, siger talsmanden.



Barclay, som hidtil har været vicesundhedsminister, vil få en anden rolle end Raab, siger talsmanden. Han skal koncentrere sig om at forberede skilsmissen inden for Storbritanniens grænser.



En af hans opgaver er også at få Mays udkast til en brexitaftale vedtaget i parlamentet.



Barclay tilhører brexitfløjen i det konservative regeringsparti. Han afløser Dominic Raab, der trådte tilbage torsdag i protest mod Mays brexitplan.



Senere fredag vil May drøfte udkastet til en brexitaftale med det konservative bagland.



May fik endnu en ny minister i sin regering fredag, da Amber Rudd vendte tilbage. Hun er ny arbejds- og pensionsminister i stedet for Esther McVey, der også trådte tilbage torsdag.



Rudd trådte tilbage som indenrigsminister i april efter beskyldninger om, at hun havde vildledt parlamentet i en sag om opholdstilladelse til caribiske migranter.



Hun har længe støttet Mays linje og bakker også op om premierministerens brexitudkast.



/ritzau/Reuters