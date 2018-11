Løkke skal lære Merkel digitalisering

Danmark er kendt for sin evne til at skabe borgerrettede it-løsninger som e-boks og NemID, og særlig Tyskland ønsker at gøre os kunsten efter.



Blandt andet derfor rejser statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag til Berlin for at mødes med forbundskansler Angela Merkel og finansminister Olaf Scholz.



"Danmark er et digitalt fyrtårn. Vores høje grad af digitalisering både i den offentlige sektor og i det private erhvervsliv er ikke gået ubemærket hen hos vores nabolande," siger Løkke.



Han får selskab af tre danske ministre og 30 danske virksomheder, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Eksportforeningen. Det sker i et eksportfremstød.



