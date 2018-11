USA: Manuel omtælling i Florida skal afgøre tæt duel om Senatet

Floridas valgmyndighed har beordret endnu en omtælling af stemmesedlerne fra sidste uges midtvejsvalg som følge af en tæt duel om at vinde den sidste af delstatens to pladser i Senatet i Washington D.C.



Den nye omtælling skal foregå manuelt og vil afgøre, om den demokratiske senator Bill Nelson bliver genvalgt, eller om pladsen går til hans republikanske udfordrer, Rick Scott.



Lørdag beordrede valgmyndigheden en maskinel omtælling af stemmesedlerne. Resultatet er offentliggjort torsdag og viser 12.600 stemmer i Rick Scotts favør. Det svarer til 0,15 procent af samtlige stemmer.



Forspringet er så lille, at en del af stemmesedlerne ifølge Floridas valglove skal tælles om i hånden. Blandt andet dem, som af den eller den anden årsag er blevet sorteret fra i den maskinelle optælling.



Hvis forskellen havde været på over 0,25 procent, ville sejren være tilfaldet Rick Scott, der har været guvernør de seneste otte år.



Resultatet af den anden omtælling ventes at foreligge tidligt søndag aften dansk tid. Rick Scott opfordrer dog sin rival til at kaste håndklædet inden.



"I sidste uge valgte Floridas vælgere mig som deres næste senator, og nu er stemmesedlerne blevet talt to gange," udtaler han i meddelelse.



Uanset udfaldet af den nye omtælling ligger det fast, at Republikanerne fortsat er det største parti i Senatet, hvor der kræves mindst 51 pladser for at have flertal.



Ved forrige tirsdags midtvejsvalg var 35 af de 100 pladser på spil.



Til gengæld sikrede Demokraterne sig ved valget flertallet i Repræsentanternes Hus, der udgør det andet kammer i Kongressen.



Dramaet mellem Nelson og Scott er ikke det eneste i Florida.



Det har også trukket ud med at afgøre valget af ny guvernør, der også fandt sted den 6. november.



Sejren går tilsyneladende til republikaneren Ron DeSantis. En elektronisk omtælling viste torsdag, at han har et forspring på 0,41 procentpoint til demokraten Andrew Gillum.



/ritzau/Reuters