EU-skeptiker vil vælte May som partileder

15. nov. 2018 kl. 14:54:18



En af de mest fremtrædende brexitfortalere i Storbritanniens konservative parti, Jacob Rees-Mogg, har torsdag officielt erklæret mistillid til premierminister Theresa May.



Det oplyser han i et brev, som han har lagt ud på Twitter. Hans mistillidserklæring bekræftes desuden af en talsmand for den EU-skeptiske gruppe af konservative parlamentsmedlemmer, European Research Group (ERG), som Rees-Mogg står i spidsen for.



Der skal 48 stemmer til at udløse et formandsopgør i partiet. Partilederen kan væltes, hvis 158 af de 315 parlamentsmedlemmer stemmer imod hende.



- Det er vigtigt, at politikere holder fast i deres løfter eller afstår fra at give store løfter i det hele taget. Det er beklageligvis ikke situationen her, skriver Jacob Rees-Mogg om Theresa Mays ageren i brexitforhandlingerne.



I et interview på Sky News afviser Rees-Mogg, at han selv skal være ny leder.



/ritzau/Reuters