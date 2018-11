Analyse: Britisk brexit-opgør skræmmer investorerne - Mays "aftale er en død fisk i vandet"

De europæiske aktiemarkederne begyndte dagen i grønt. Men alt lyser i sent på eftermiddagen højrødt, mens investorerne betragter et britisk politisk opgør uden mange fortilfælde.



Premierminister Theresa May er lige nu den eneste garant for, at Storbritannien og EU om fire en halv måned ikke siger farvel til hinanden på den hårde måde. Uden hverken en bodeling eller enighed om, at man trods skilsmissen fortsætter med at være de bedste venner.



Jacob Rees-Mogg udfordrer nu Theresa May som partileder og premierminister. Han har iværksat en mistillidsafstemning. Det gør, mener bl.a. Naeem Aslam, chefanalytiker,Think Markets UK, "brexit-aftalen til en død fisk i vandet."



Han peger på, at med brexit-minister Dominic Raabs farvel til regeringen, er det også slut med Theresa May som regeringsleder. Derfor får han mange salgsordrer ind og ser pundet i frit fald overfor dollar og euro.



En sådan afstemning vil "skabe panik i markederne" mener Kallum Pickering, Berenberg Bank. Andre iagttagere bruger mindre dramatisk vendinger, men bundlinjen er der ingen tvivl om. Den politiske usikkerhed bliver øget så markant, at det vil gøre ondt på investorerne,



Argumentationen er umiddelbar nem at forstå. EU-tilhængeren Theresa May har ikke skabt mange politiske venner, siden hun i sommeren 2016 pludselig måtte træde til som partileder efter forgængeren David Camerons uforståelige gambling med den tabte folkeafstemning om EU.



Halvhjertet afsked



Men det er hende, der er blevet enige med EU om en aftale om detaljerne i briterne farvel til EU.



Undervejs har nu to brexit-ministre sagt op i protest. Fordi afskedsbetingelserne er halvhjertede. Til glæde for store dele af britisk erhvervsliv er der en overgangsordning frem til december 2020. Endda med mulighed for forlængelse uden endelig udløbsdato.



Til gengæld for fortsat "friktionsløs" samhandel med EU-27 betaler mange virksomhedsledere gerne den pris, der i de hårdnakkede brexit-tilhængeres optik gør Storbritannien til en "vasal- og slave-stat". Altså at man, ligesom Norge, skal underkaste sig EUs regelsæt i en uvis periode.



Men tvinges Theresa May væk, er fremtiden fuldstændig uvis. Hvem skal lede de konservative? Betyder det parlamentsvalg ? Vil Labour vinde? Vil det betyde en nye folkeafstemning om EU? Og hvis briterne, som en ny måling viser, vil stemme for at blive i EU med 54-46 pct,, skal de så søge optagelse igen? Nu hvor de har meldt sig ud. Og i givet fald, bliver det så på mindre fordelagtige betingelser end de nuværende, som f. eks. budgetrabatten?



Gætværk



Svarene på de talrige spørgsmål kan kun blive gætværk. De lidt mere koldblodige kommentatorer i London hæfter sig derfor ved, at Theresa May sikkert ikke kan væltes.



For selv om det lykkedes at få de fornødne 48 underskrifter fra konservative parlamentsmedlemmer om en mistillidsafstemning, er det langt fra givet, at der også kan samlet et simpelt flertal på 159 stemmer for at vælte May.



Mange vil gerne, men sund fornuft tilsiger, at de også skal vide, hvem de vil have i stedet. Navne som David Davies, fhv. brexit-minister og potentiel kanidat i 2016 til at afløse David Cameron, er nævnt. Det samme miljøminister Michael Gove, også en brexit-tilhænger med store ambitioner. Men angiveligt deler de ikke opfattelse af brexit-modellen, og derfor er parlamentsmedlemmerne på forhånd splittede i et potentielt valg alene på brexit-fløjen. På den anden side er der en stor del af partier, der helst vil glemme alt om folkeafstemningen.



Fredet i et år



Paradoksalt nok kan Theresa May altså blive reddet af sit eget partis dybe splittelse. Og vinder hun afstemningen, er hun fredet i et år. Til den tid vil brexit være en kendsgerning. Det er torsdag eftermiddag et af de få håb, investorer med brexit-nerver har at klynge sig til.