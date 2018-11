Ole Birk i kovending: Nu skal Danmark alligevel ikke trækkes ud af global postaftale

Der var store politiske armbevægelser og kvitterende hujen fra erhvervslivet, da transportminister Ole Birk Olesen (LA) for mindre end en måned siden meldte ud, at Danmark skulle trække sig ud af det 143 år gamle globale postsamarbejde, Universal Postal Union, UPU.Meldingen var ministeren egen holdning, lød det, men han ville tage det op i regeringen og postforligskredsen. En melding, der kom i kølvandet på, at USA's præsident, Donald Trump, havde fortalt, at USA ville trække sig ud."Donald Trumps udmelding er interessant. Det er godt og klogt, og Danmark skal følge trop. Vi skal følge USA, uanset hvad de andre EU-lande gør," sagde Ole Birk Olesen, som også slog fast, at " Det er fuldstændig uholdbart, at vi giver Kina og andre lande et så stort tilskud, at det er billigere at sende pakker fra Kina end internt i de lande, der yder tilskuddene."Problemet består i, at Kina kategoriseres som et U-land i aftalen, hvilket tillader Kina at sende pakker til bl.a. USA og Danmark markant billigere, end det koster at sende pakker rundt internt i landene. Det betyder, at Postnord i Danmark er tvunget til at bringe kinesiske pakker ud som en ren underskudsforretning.Tingene kan dog gå hurtigt i politik, og onsdag var ministeren således vendt på en tallerken, da han skulle forholde sig til spørgsmålet i folketingssalen. Det beretter mediet Policywatch Nu skal Danmark ikke trække sig ud af den globale postaftale alligevel. Samarbejdet skal i stedet have endnu en chance."Sidenhen har ministeriet fået nye informationer. Ifølge den amerikanske ambassade vil USA til trods for udmeldelsen gerne arbejde sammen med andre medlemslande inden for rammerne af UPU for at reformere betalingssystemet," sagde Ole Birk Olesen i folketingssalen og uddybede, at regeringen har valgt at bakke op om det spor og i stedet arbejde på at skabe et nyt og mere retfærdigt system.De nye toner skuffer Dansk Folkeparti, der gerne havde set Danmark ude af samarbejder. Postordfører Henrik Brodersen ikke forstår, at "man vil bygge videre på den oldsag af en konvention, der er der, i stedet for at lave nogle nye internationale regler om, hvordan man gebærder post rundt i verden," som han udtrykker det til Policywatch.Sidste år blev Kina Postens største udenlandske kunde. I Københavns Lufthavne har man opført en ny lagerhal alene til de gennemsnitligt 40.000 kinesiske pakker om dagen.