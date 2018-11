Løkke: Aftale er et stort skridt frem mod bøvlet brexit

Opdateret 21.44 - Storbritanniens regering har onsdag aften nået et vigtigt højdepunkt i de ellers lange, besværlige forhandlinger om briternes udtrædelse af EU.



Det understreger Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V).



"Brexit er og forbliver en trist ting, men alligevel har jeg lige nu svært ved at få armene ned, siger han i en skriftlig udtalelse. Det er overordentligt positivt, at den britiske regering giver grønt lys til udtrædelsesaftalen, som vores forhandlere blev enige om i går. Det er et stort skridt væk fra den grimme skilsmisse, hvor porcelænet ryger gennem luften."



Premierminister Theresa May har sikret sig opbakning i sin regering til det udkast til en brexitaftale, forhandlere fra EU og Storbritannien er enedes om. Det meddelte hun onsdag aften efter et mere end fem timer langt regeringsmøde.



Men May anerkender, at der stadig er lang vej igen, før der ligger en endelig aftale. Det samme gør Lars Løkke Rasmussen.



"Nu skal vi nærlæse aftaleteksten. Vi er klar til at rykke videre i forhandlingerne, og jeg ser frem til at drøfte udtrædelsesaftalen med vores europæiske partnere. Det er ingen hemmelighed, at der har været tale om meget vanskelige forhandlinger, og det er vigtigt at understrege, at vi ikke er helt i mål, før aftalen er endelig godkendt både i Storbritannien og i EU," siger han.



Statsministeren håber, at der snart kan sættes punktum for forhandlingerne om Storbritanniens exit fra EU.



Brexit kommer dog under alle omstændigheder til at skabe bøvl, barrierer og mindre vækst end ellers, pointerer Lars Løkke Rasmussen.



"Men det er godt, at vi forhåbentligt snart kan ånde lettet op og skabe maksimal tryghed om danskerne og vores arbejdspladser. Vi trænger til at se fremad og koncentrere os om de kommende forhandlinger om et forhåbentlig tæt fremtidigt forhold mellem EU og Storbritannien."



/ritzau/