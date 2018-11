Skat kritiseres for mangelfuld kontrol af bileksport

Der har i mange år været næsten frit slag for bilsælgere med anløben moral til at sende gamle biler til udlandet og malke Skat for millioner af kroner.



Og selv om Skat har vidst, at svindlen foregik, så har man ikke gjort tilstrækkeligt for at stoppe den.



Derfor kalder Statsrevisorerne også Skatteministeriets forvaltning og kontrol med refusion af registreringsafgift ved eksport af køretøjer "meget utilfredsstillende".



Selvanmelderordningen har eksisteret siden 2006. Den giver personer eller virksomheder, der sælger biler til udlandet, mulighed for selv at angive værdien af bilerne og derigennem få udbetalt restværdien af registreringsafgiften.



Kendt til svindel siden 2008



Det har i visse tilfælde ført til urealistiske værdisætninger af gamle biler og dermed også for høje udbetalinger.



Efter onsdagens møde, hvor Rigsrevisionens gennemgang af sagen blev diskuteret, konstaterer Statsrevisorerne, at Skatteministeriet siden 2008 har vidst, at der foregik svindel.



Men selv om der er udarbejdet flere rapporter om problemet, har man ikke tilrettelagt kontrollen på en måde, så brugerne af ordningen har følt, at de risikerede at blive opdaget, hvis de fiflede med tallene.



Og der er ikke skredet nævneværdigt ind over for snyd.



"Skat har reelt ikke sanktioneret selvanmeldere, der misbruger ordningen, for eksempel ved at udstede bøder," konstaterer Statsrevisorerne.



Bedt om en redegørelse



Det fremgår også, at Skat har kunnet lukke selvanmeldersystemet for personer eller virksomheder, der har misbrugt det. Det er heller ikke sket.



Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har for nylig bedt Motorstyrelsen om en redegørelse om ordningen.



Og i kølvandet på Rigsrevisionens notat har han allerede torsdag indkaldt Folketingets partier til en drøftelse af, hvordan man kommer svindlen til livs.



"Det er på alle måder uacceptabelt, at brodne kar forsøger at snyde på vægten med eksportgodtgørelse. Når jeg læser Rigsrevisionens konklusioner og hertil lægger de udfordringer, vi selv har afdækket på ordningen, så skal der ske grundlæggende ændringer af ordningen," siger han i en pressemeddelelse.



/ritzau/