Pundet rykker på nyhed om en snarlig brexit-aftale

Det britiske pund stiger øjeblikkeligt efter nyheden om, at den britiske premierminister, Theresa May, samler sit ministerhold onsdag til en briefing om brexit.



Det skriver både Bloomberg og BBC.



Det britiske pund lå til 1,2951 over for dollaren umiddelbart før nyheden, men steg til 1,3043, men handles nu i niveauet 1,3030.