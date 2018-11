Olieprisen banker nedad efter Trump-tweet

Olieprisen har taget et solidt fald tirsdag, så den amerikanske WTI nu koster ca. 57 dollar per tønde, hvilket er et fald på ca. 2,6 pct.



Nordsøolien også kaldet brentolien er faldet med 2,3 pct. til 67,4 dollar per tønde.



De store fald sker dagen efter, at den amerikanske præsident Donald Trump lod Saudi Arabien og de olieproducerede lande i OPEC vide, at de ikke skulle sænke deres olieproduktion med 1 mio. tønder dagligt, som de ellers havde luftet.



Således lød Donald Trups tweet:



"Forhåbentligt vil Saudi Arabien og OPEC ikke skære i olieproduktionen. Olieprisen burde være meget lavere baseret på udbuddet!"