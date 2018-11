Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, vil have mere solidaritet og en fælles hær i EU. Det siger hun i en tale i Europa-Parlamentet om Europas fremtid.



"Vi mærker, at vi er bedre til at varetage Europas interesser, når vi står sammen. Vi kan ikke længere regne med andre uden forbehold. Det betyder, at vi i højere grad skal tage vores egen skæbne i egen hånd, hvis vi vil overleve som fællesskab. Derfor skal vi arbejde på visionen om at have en ægte europæisk hær," siger Angela Merkel.



Budskabet er der delte meninger om i parlamentet. Merkel bliver således mødt af både stående klapsalver og buhråb, da hun fremfører sine pointer.



Ifølge Merkel vil en fælles hær vise, at de europæiske lande aldrig vil gå i krig med hinanden.



Nationalismen skal ingen chance have





Europas fremtid er overskriften, når EU-landenes stats- og regeringschefer på skift taler til og diskuterer med parlamentets medlemmer.



Angela Merkel er den tolvte i rækken. I slutningen af november er det statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) tur til at aflægge Europa-Parlamentet et visit.



Ved markeringen af 100-årsdagen for afslutningen på Første Verdenskrig i Paris søndag talte både Emmanuel Macron og Lars Løkke Rasmussen om faren ved nationalisme. I parlamentet følger Merkel trop.



"Nationalisme skal aldrig mere have en chance i Europa. Tolerance og solidaritet er vores fælles fremtid. EU kan kun blive hørt i resten af verden, hvis vi står sammen. Solidaritet betyder også, at vi skal overvinde nationalismen," siger Angela Merkel.



I slutningen af oktober sagde Merkel, at hun ikke genopstiller som forbundskansler i Tyskland ved det næste valg i 2021. Hun går af som partiformand i CDU allerede ved partikongressen til december.



Beslutningen blev taget efter en længere periode med politisk uro i landet, hvor flere borgere har mistet tilliden til regeringen.