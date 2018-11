Bindende og mere ambitiøse mål for vedvarende energikilder og energieffektivitet frem mod 2030 skal være en central brik i EU's kamp mod klimaforandringerne.



Det mener et stort flertal i Europa-Parlamentet, der tirsdag i Strasbourg har stemt for de nye energimål.



I 2030 skal vedvarende energikilder stå for 32 procent af det samlede energiforbrug. Dertil skal energieffektiviteten i EU forbedres med 32,5 procent i forhold til i dag.



Målene skal tages op til revision senest i 2023. De kan kun blive hævet, ikke sænket.



Tirsdagens resultat er et skridt fremad, men det er ikke godt nok. Det mener europaparlamentariker Margrete Auken (SF).



"Målene er selvfølgelig ikke ambitiøse nok. Jeg håber, at alle hernede ved, at der skal mere til. Det er et godt skridt fremad, i forhold til det der var lagt op til. Men der skal sættes meget mere skub i tingene," siger hun.



Margrete Auken sidder i gruppen De Grønne. Her ser de gerne, at 2030-målet for vedvarende energi ryger op på 45 procent.