Ministre fra flere EU-lande talte før weekenden om udsigten til et reelt gennembrud i forhandlingerne om skilsmissen mellem Storbritannien og EU.



Men gennembruddet lader vente på sig, for EU's chefforhandler i brexitprocessen, Michel Barnier, havde ingen aftale med til EU-landenes europa- og udenrigsministre mandag.



De "intense forhandlinger" fortsætter, er beskeden fra den franske forhandler.



Det fremgår af en skriftlig besked fra EU's ministerråd, at man fortsat søger en løsning, så et fælles mål om at undgå en hård grænse mellem Irland og Nordirland kan sikres.



Det er planen, at Storbritannien forlader EU 29. marts 2019.