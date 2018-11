Tysk indenrigsminister kvitter partitop - bliver som minister

Tysklands indenrigsminister, Horst Seehofer, trækker sig som formand for sit parti. Men han bliver som minister. Det oplyser han mandag ifølge det tyske nyhedsbureau, dpa.



Beskeden kommer, efter at flere tyske medier søndag skrev, at han overvejede at forlade regeringen.



Horst Seehofer er formand for kansler Angela Merkels søsterparti i Bayern, CSU. Partiet oplevede ved valget i 2017 et tab på ti pladser i det tyske parlament.



Også ved delstatsvalget i Bayern i september fik CSU tilbagegang. Det øgede ifølge nyhedsbureauet AP presset på Seehofer for at trække sig.



Her tabte partiet ti procentpoint i opbakning og fik for første gang ikke absolut flertal i den eneste delstat, hvor partiet stiller op.



- Forandringer er en del af livet, siger Seehofer mandag ifølge AP.



- Jeg er forbundsstatens indenrigsminister, og det bliver jeg ved med at være.



Senest har Seehofer nærmest egenhændig udløst en regeringskrise på grund af sin støtte til den nu tidligere chef for Tysklands efterretningsvæsen Hans-Georg Maassen.



Maassen gjorde sig selv til en kontroversiel skikkelse, da han sagde kansler Angela Merkel imod, da hun fordømte en video, der viste to arabiske mænd, der blev jagtet i forbindelse med en demonstration i byen Chemnitz.



Ifølge Maassen var der ikke bevis for, hvad Merkel kaldte "pøbel-mentalitet", og han betvivlede, hvorvidt videoen var ægte.



Det fik regeringspartiet SPD til at kræve Maassens afgang. Det nægtede Horst Seehofer.



Til sidst måtte Seehofer give sig, da det kom frem, at Maassen i en tale til nogle europæiske kolleger havde beskyldt "radikale kræfter" i SPD for at ville sænke regeringen.



Samme dag, som Seehofer annoncerede sin afgang som partiformand, kunne han samtidig præsentere Maassens efterfølger. Valget er faldet på Thomas Haldenwang, der var toer i hierarkiet under Maassen indtil mandag.



