Borgerlige i Sverige forsøger på ny at danne regering

Den borgerlige statsministerkandidat i Sverige, Ulf Kristersson, får sin anden chance for at danne en regering. Det oplyser formanden for Riksdagen - den såkaldte talmann - Andreas Norlén mandag.



På et fælles pressemøde annoncerer Norlén, at han mandag formelt nominerer Ulf Kristersson som regeringsleder.



Både Kristersson, der er leder af det borgerlige parti Moderaterna, og den nuværende statsminister Stefan Löfven har tidligere fået chancen for at sondere mulighederne for at danne en regering.



Ingen af dem har kunnet finde et flertal bag sig.



Denne gang går Andreas Norlén mere direkte til værks. Han har bedt Ulf Kristersson oplyse, hvilke partier han vil have med i en regering. Derefter sender han forslaget om en regering ledet af Kristersson direkte til afstemning i Riksdagen.



Ulf Kristersson har oplyst, at han ønsker at danne regering med Kristdemokraterna. Riksdagen skal stemme om den konstellation onsdag klokken ni.



Her behøver den foreslåede regering ikke at have et flertal med sig. Der må bare ikke være et flertal imod den.



/ritzau/