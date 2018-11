En topløs kvindelige demonstrant forsøgte søndag at storme mod USA's præsident, Donald Trump, på vej til mindehøjtideligheden for 100-året for Første Verdenskrigs afslutning.



Fransk politi stoppede kvinden, der løb mod Trumps kortege, nogle meter før, hun nåede sit mål. Kortegen var ved at fragte præsidenten til ceremonien med 69 andre stats- og regeringsledere.



Den topløse kvinde var ifølge nyhedsbureauet Reuters tilsyneladende medlem af gruppen Femen, der er en radikal aktivistisk feministisk gruppe.



Ifølge nyhedsbureauet AFP har en anden demonstrant fra samme gruppe også forsøgt at komme tæt nok på præsidentens bil til at levere et budskab.



Gruppen ynder at levere opsigtsvækkende protester mod, hvad den opfatter som sexisme, racisme og homofobi.



Billeder fra stedet viser, at kvinden havde ordene "Fake peace"(Falsk fred, red." skrevet i tydelige bogstaver med sort tusch på kroppen.



AFP har talt med en 24-årig kvinde ved navn Tara Lacroix, der sammen med de demonstranter blev pågrebet af fransk politi.



- De fleste af dem (stats- og regeringslederne, red.) er diktatorer, der ikke respekterer menneskerettigheder, siger hun til AFP.



Donald Trump kom dog succesfuldt ned til ceremonien, hvor en lille håndfuld stats- og regeringsledere herunder Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fik et håndtryk.



Donald Trump ankom ligesom den russiske præsident, Vladimir Putin, lidt senere end de andre regerings- og statsledere.



De andre gik i fælles optog med den franske præsident, Emmanuel Macron, i midten ned mod Triumfbuen i Paris, hvor mindeceremonien finder sted.



Blandt de deltagende er ud over Trump, Putin og Macron også Canadas premierminister, Justin Trudeau, og Tysklands afgående kansler, Angela Merkel.



Mindeceremonien afholdes for at fejre det øjeblik - 11. november klokken 11.00 år 1918 - hvor en våbenhvile og senere fred afsluttede Første Verdenskrig.



/ritzau/Reuters