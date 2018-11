Besparelser i udenrigstjenesten har nået et "ødelæggende omfang". Det mener to tidligere danske udenrigsministre og partiformænd.



I en ny bog med titlen "Du store verden" begræder Uffe Ellemann-Jensen (V) og Mogens Lykketoft (S) flere års besparelser.



Nedskæringerne har ifølge de to svækket diplomatiet alvorligt. Det skriver Berlingske søndag.



Udenrigstjenesten er en betegnelse for Udenrigsministeriet, ambassader, konsulater, missioner og handelskontorer.



I bogen kalder de besparelserne over de sidste 15-20 år for "dybt godnat".



Udenrigsministeriets bevillinger forventes i 2019 at være faldet med en tredjedel siden 2000. Det anslog Taksøe-rapporten fra 2016.



- Det er en alvorlig svækkelse i Kongerigets evne til at opfange, hvad der foregår i verden, endsige påvirke det, siger Mogens Lykketoft til Berlingske.



Det er langt fra første gang, at tidligere udenrigsministre udtrykker frustrationer over udenrigstjenestens tilstand.



Flere tidligere ministre råbte ligeledes op i Berlingske i 2014. Det anstrengte forhold mellem Nato og Rusland blev fremhævet som et forhold, der krævede ekstra muskelkraft.



Men siden da er situationen igen forandret. Eksempelvis på grund af Trump og Putin. Men der bliver også peget på klimaforandringer, migrantkriser og et EU i opløsning.



Ifølge Berlingske mener flere iagttagere, at selve den liberale verdensorden, som dansk udenrigspolitik i årtier har hvilet på, er svækket.



Og når det vestlige sammenhold er under pres, er et stærkt diplomati endnu vigtigere. Det påpeger de to tidligere ministre i bogen.



- Det er helt afgjort skærpede omstændigheder, siger Mogens Lykketoft til Berlingske.



Han mener, at det er i Danmarks centrale interesse at vedligeholde internationalt samarbejde.



Det gælder eksempelvis gennem organisationer som FN og EU.



Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) ønsker ikke at kommentere kritikken fra Uffe Ellemann-Jensen og Mogens Lykketoft.



/ritzau/