Relateret indhold Tilføj søgeagent Donald Trump Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Personer Donald Trump

Ved et møde i forbindelse med 100-året for Første Verdenskrig lykkes det den franske præsident, Emmanuel Macron, og USA's præsident, Donald Trump, at opnå en form for enighed om Europas fremtidige sikkerhedspolitik.



Efter mødet mellem Macron og Trump forklarede den amerikanske præsident, at Macron "forstår, at USA kan kun gøre så meget" for europæerne.



Trump tilføjede, at han og Macron "kommer godt over ens fra et udgangspunkt om fairness".



På vej til Europa luftede Trump ellers utilfredshed med, at Macron angiveligt har foreslået, at Europa skulle have sin egen hær til at beskytte sig mod Kina, Rusland og USA. Det forslag fandt Trump "meget fornærmende".



/ritzau/