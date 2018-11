Ved et møde i forbindelse med 100-året for Første Verdenskrig lykkes det den franske præsident, Emmanuel Macron, og USA's præsident, Donald Trump, at opnå en form for enighed om Europas fremtidige sikkerhedspolitik.



Efter mødet mellem Macron og Trump forklarede den amerikanske præsident, at Macron "forstår, at USA kan kun gøre så meget" for europæerne i henhold til sikkerhedspolitik.



Trump tilføjede, at han og Macron "kommer godt over ens fra et udgangspunkt om fairness".



Der var ellers ikke forbrødring i luften, da præsidenten på vej til Europa satte sig til tasterne og skrev på det sociale medie Twitter.



Her luftede han utilfredshed med, at Macron angiveligt har foreslået, at Europa skulle have sin egen hær til at beskytte sig mod Kina, Rusland og USA.



Det forslag fandt Trump "meget fornærmende".



Anonyme franske embedsmænd forklarer, at præsidenten har blandet to forskellige forslag fra Macron sammen.



Macron selv mener, at hans forslag er i tråd med Trumps tidligere opfordringer til, at de europæiske lande i militæralliancen Nato begynder at betale en større andel.



"Jeg deler præsident Trumps opfattelse af, at vi bør fordele byrderne bedre, og det er derfor, at mit forslag for et europæisk forsvar er dybt konsistent med det," siger Macron selv lørdag.



