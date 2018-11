Skatteminister indbringer Bech-Bruun for Advokatnævnet

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har valgt at indbringe advokatvirksomheden Bech-Bruun for Advokatnævnet. Det sker efter at DR og Politiken har beskrevet at Bech-Bruun kan have spillet en dobbeltrolle i sagen om den formodede svindel med udbytteskat mod Danmark.



En sag der vurderes at have kostet den danske statskasse 12,7 mia. kr. fra 2012 til 2015.



Bech-Bruun vandt i 2016 udbuddet om at lave advokatundersøgelse af sagen, men det har siden vist sig, at tidligere ansatte har ydet rådgivning til den tyske bank, North Channel Bank, der er blevet brugt i udbytteskandalen.



"Efter at have nærlæst Bech-Bruuns redegørelse kan jeg slå helt fast, at med den viden, vi har i dag, så havde jeg ikke valgt Bech-Bruun til at foretage advokatundersøgelsen. Jeg har ingen grund til at tro, at konklusionerne i undersøgelsen ikke holder hele vejen, men jeg kan ikke lukke sagen ned her. Derfor har jeg besluttet at gå til Advokatnævnet og få deres vurdering af Bech-Bruuns ageren i sagen. Når jeg kender nævnets vurdering og eventuelle sanktion, vil jeg vurdere, hvad der videre skal ske, og om vi skal kræve, at Bech-Bruun tilbagebetaler det honorar, de fik for at udføre opgaven", siger skatteminister Karsten Lauritzen i en pressemeddelelse.



Bech-Bruun har gennem forløbet fastholdt at de ikke har handlet angribeligt og at de har været fuldt ud habile. De har erkendt at have ydet rådet rådgivning, hvor de ikke var tilstrækkelig opmærksom på, at den kunne blive misbrugt.



I en meddelelse fra 4. november udsendt af Bech-Bruun udtaler Steen Jensen, næstformand i Bech-Bruuns bestyrelse:



"Det er vores opfattelse, at udtalelserne angiver den skatteretlige stilling korrekt. At vi alligevel tager afstand fra den konkrete rådgivning i 2014/15 skyldes, at de pågældende ikke i forhold til vores egen etiske standard var tilstrækkeligt opmærksomme på risikoen for misbrug, og at de dermed ikke har levet op til Bech-Bruuns etiske standard for rådgivning. Det er ligeledes vigtigt for os at fastslå, at Bech-Bruun ingen viden har om, hvorvidt de juridiske udtalelser efterfølgende er blevet misbrugt og i givet fald af hvem."



I samme meddelelse forklarer Bech-Bruun, at virksomheden har taget kontakt til Advokatrådet om at få vurderet virksomhedens ageren ud fra en advokatetisk vinkel.



Ifølge Advokatrådet er man allerede i gang med at undersøge sagen. I en pressemeddelelse udsendt af Advokatsamfundet d. 8. november hedder det:



"Såfremt Advokatrådet i forbindelse med sine undersøgelser konstaterer, at der har været tale om en overtrædelse af god advokatskik, vil der blive rejst en disciplinærsag imod den eller de pågældende advokater ved Advokatnævnet. Såfremt tilsynssagen viser, at der formentlig er tale om en overtrædelse af straffeloven, indgiver Advokatrådet en politianmeldelse. Endelig lukkes tilsynssagen, såfremt Advokatrådet finder, at der ikke er sket overtrædelse af de advokatetiske regler og derfor heller ikke noget grundlag for at rejse en sag ved Advokatnævnet."