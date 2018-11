Alternativet: Svært at udnytte overskudsvarme fra datacentre

Virksomheder bør certificeres, hvis de vil udnytte overskudsvarme.



Sådan lyder et forslag fra Alternativet, efter at Ingeniøren fredag kunne fortælle, at kun et ud af seks planlagte datacentre på dansk jord kommer til at udnytte overskudsvarmen.



Det er nemlig ikke så simpelt, at man bare kan stille et krav om, at datacentrene skal udnytte den varme, der strømmer ud fra deres mange servere, forklarer energiordfører Christian Poll.



"Så skal man lave et generelt krav til alle virksomheder, der har et energispild. Det vil jeg synes, var rigtig relevant, men det er en meget større opgave," siger han.



Svær balance









Der er ellers grund nok til at udnytte overskudsvarmen fra datacentrene. Deres el-forbrug er så stort, at det vil udgøre en betydelig del af Danmarks samlede el-forbrug.



Dermed risikerer CO2-udledningen også at stige, hvis ikke strømmen kommer fra vedvarende energi.



Men problemet er, at hvis virksomhederne får en økonomisk tilskyndelse til at udnytte overskudsvarme, så får de samtidig en mindre interesse i at investere i energibesparelser, mener Christian Poll.



Det er derfor, Alternativet foreslår en certificering, der skal bevise, at virksomheden, altså eksempelvis et datacenter, har taget alle skridt til at bringe sit energiforbrug så langt ned som muligt.



"Så kan det godt være en idé at bruge overskudsvarmen for eksempel i fjernvarme. Men det er en meget svær balance," siger Christian Poll.



Grønnere image









Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) sagde fredag til Ritzau, at han er skuffet over, at de fleste datacentre bliver placeret langt fra fjernvarmenettet.



Det gør det dyrere at bruge varmen fra deres servere.



"Overskudsvarmen er med til at sikre en rigtig fornuftigt måde at bruge energien på, og det bidrager jo også til det grønne image, som en række af datacentrene slår sig op på," sagde ministeren.



Han vil dog ikke blande sig i, hvor datacentrene placerer sig. Og han vil heller ikke stille krav om at udnytte overskudsvarmen.



/ritzau/