Aarhus Kommune lægger skandaleramte Bech-Bruun på is

Landets næststørste kommune, Aarhus, lægger samarbejdet med advokatfirmaet Bech-Bruun på is, efter der er rejst tvivl om advokatfirmaets rolle i skandalen om udbytteskat.Det oplyser borgmester Jacob Bundsgaard (S). "Vi har indkaldt Bech-Bruuns ledelse til et møde for at få en redegørelse om de aktiviteter og den rådgivning, der har fundet sted, " siger borgmesteren."Vi har brug for at få at vide, at en af vores samarbejdspartnere har alt på det rene og ikke deltaget i sådan noget," siger Jacob Bundsgaard.Det er kommet frem, at Bech-Bruun muligvis har haft en dobbeltrolle, dels som undersøger for Skatteministeriet, dels som rådgiver for nogle af de selskaber, som har trukket op mod 12,7 milliarder ud af den danske statskasse."Hvis det viser sig, at de ikke har levet op til det, man kan forvente af en stor virksomhed, vil vi lægge op til, at det får konsekvenser." "Indtil videre har vi bedt vores organisation om ikke at indgå flere aftaler med Bech-Brunn, indtil vi har fået en redegørelse, og vi er tilfredse," siger Jacob Bundsgaard.I 2016 og 2017 har kommunen købt ydelser hos Bech-Bruun for henholdsvis otte og fem millioner kroner.Bech-Bruun har over for offentligheden slået fast, at man ikke har medvirket til skattesvindel og ikke var inhabil, da man påtog sig opgaven for Skatteministeriet. Men borgmesteren i landets næststørste by sidder tilbage med flere spørgsmål, som han vil have advokatfirmaets svar på.Genoptager I så bare samarbejdet med Bech-Bruun, når I har holdt et møde, og firmaet har forsikret, at man ikke er involveret?"Det afhænger af indholdet af den redegørelse, vi får. Der er ikke nogen virksomheder, der bliver dømt ude på mistanke eller indicier.""Men vi kræver sikkerhed for, at de virksomheder, vi samarbejder med, ikke deltager i decideret skattesvindel, meget aggressiv skatteplanlægning eller andet, der skader samfundets interesser," siger Jacob Bundsgaard.Bech-Bruun har ifølge borgmesteren indvilget i at mødes med kommunen om sagen./ritzau/