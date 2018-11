Tusindvis af amerikanere demonstrerer for Rusland-undersøgelse

Relateret indhold Artikler

Tusindvis af amerikanere var torsdag på gaden i New York, Washington og en lang række andre byer i USA med krav om, at Robert Muellers Rusland-undersøgelse fortsætter trods justitsminister Jeff Sessions' afgang.



Demonstranter samledes torsdag aften på Times Square i New York. Det skete blandt andet med tilråb som "hænderne væk fra Mueller" og "ingen er hævet over loven".



Nogle demonstranter havde medbragt plakater med påskriften "sandheden må sejre" og "afskaf og erstat Trump".



Tilsvarende demonstrationer blev afholdt i byer som Washington, Chicago, Greensboro i North Carolina, Chattanooga i Tennessee og adskillige flere over hele USA.



Arrangørerne hævder, at udnævnelsen af en ny fungerende justitsminister er "et bevidst forsøg på at afspore specialanklagerens undersøgelse".



Præsident Donald Trump bad onsdag justitsminister Jeff Sessions om at træde tilbage fra posten.



I stedet blev Sessions' stabschef, Matthew Whitaker, indsat som fungerende justitsminister. Whitaker betragtes vidt og bredt som særdeles loyal over for Trump. Samtidig har han løbende været åbenmundet kritiker Robert Muellers undersøgelse.



Donald Trump har gentagne gange understreget, at han har beføjelserne til at lukke ned for undersøgelsen, som han kalder en "heksejagt".



Udskiftningen af justitsministeren blev annonceret umiddelbart efter tirsdagens midtvejsvalg, hvor Demokraterne vandt flertallet i Repræsentanternes Hus.



Både demokrater og republikanere har advaret Donald Trump mod at stille sig i vejen for Robert Muellers undersøgelse.



Af frygt for at Donald Trump nu vil lukke undersøgelsen, krævede demokratiske medlemmer af Kongressen torsdag akutte høringer angående fyringen af Sessions.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



I et brev udtaler de demokratiske medlemmer af retsudvalget i Repræsentanternes Hus, at fyringen placerer landet "på kanten af en forfatningsmæssig krise".



/ritzau/AP