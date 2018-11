USA: Rusland planlægger at ophæve banksanktioner i Nordkorea

USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, siger, at Rusland har planer om at ophæve banksanktioner mod Nordkorea.



Sanktionerne er indført for at sætte en stopper for styrets atomvåbenprogram.



"Det, de er ude på, er at ophæve bankrestriktionerne," siger Nikki Haley efter et lukket møde i FN's Sikkerhedsråd.



Mødet omhandlede netop sanktionerne mod Nordkorea, og Ruslands udsending var også blandt de tilstedeværende.



Nikki Haley tilføjer, at Rusland ikke har overholdt restriktionerne over for Nordkorea.



"Så nu ved vi, hvad deres dagsorden er. Vi ved præcis, hvad de prøver på, og vi vil ikke tillade det," siger Nikki Haley.



Medlemmerne af FN's Sikkerhedsråd har enstemmigt bakket op om sanktioner, der skal kvæle finansieringen af Nordkoreas atomprogram, siden 2006.



Rusland har ikke kommenteret Nikki Haleys kommentarer efter mødet.



Inden torsdagens møde i Sikkerhedsrådet oplyste Nikki Haley, at Nordkorea har udskudt et møde med USA, der presser styret til at overholde en aftale, som de to lande indgik under et historisk topmøde i juni.



Udskydelsen skyldes ifølge FN-ambassadøren, at Nordkorea "ikke er klar" til drøftelserne.



"Der er ikke tid til at tøve eller tid til forsinkelser eller at prøve at omgå det, der blev aftalt i Singapore," siger Nikki Haley.



Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og USA's præsident, Donald Trump, blev på et møde i Singapore i juni enige om at arbejde frem mod en atomafrustning af Den Koreanske Halvø.



Det var meningen, at udenrigsminister Mike Pompeo skulle mødes med en nordkoreansk delegation i New York torsdag.



Onsdag meddelte udenrigsministeriet dog, at mødet var udskudt uden at give nogen forklaring.



Forholdet mellem USA og Nordkorea er ifølge Nikki Haley stadig "venskabeligt", og hun forventer, at forhandlingerne bliver genoptaget snart.



/ritzau/Reuters