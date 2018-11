Alt tyder på, at der er tale om formalia, når Danmark ikke har implementeret EU's fjerde hvidvaskdirektiv fuldt ud.



Sådan er beskeden fra erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), efter at EU-Kommissionen har sendt en åbningsskrivelse.



Det kommer i forlængelse af afsløringer i år af omfattende hvidvask i Dansk Banks estiske filial for nogle år siden.



- Som jeg har fået det oplyst, har vi implementeret det fjerde hvidvaskdirektiv, men vi svarer selvfølgelig på de spørgsmål, der kommer fra kommissionen.



- Hvis de har synspunkter om, at der måtte være noget i det fjerde hvidvaskdirektiv, som ikke er adresseret, så gør vi selvfølgelig det, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) til flere medier herunder Finanswatch.



Danmark har to måneder til at svare. Træffer man "ikke de nødvendige foranstaltninger", kan sagen ende hos EU-Domstolen.



Det er flere år siden, at direktivet blev vedtaget. Men medlemslandene har generelt været langsomme med at implementere det.



Danmarks ageren vækker harme i Socialdemokratiet, som indkalder erhvervsministeren til et samråd i sagen.



- Det er meget bekymrende, og det kommer i forlængelse af, at vi har set dokumenter fra Finanstilsynet, hvor der står, at Danmark har været mere påpasselig end nabolande, når det handler om regler, der skulle stramme op om eksempelvis bankledelsen, siger erhvervsordfører Morten Bødskov (S).



EU-Kommissionen har tidligere indledt sager om traktatbrud mod 21 medlemslande på grund af samme direktiv. Langt de fleste af dem har siden reageret.



Rumænien og Irland er tidligere blevet indbragt for domstolen, og torsdag er sagen mod Luxembourg også sendt den vej.



I en pressemeddelelse skriver EU-Kommissionen, at reglerne i direktivet er afgørende for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.



/ritzau/