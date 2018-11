Efter hårde ord og direkte opfordring fra Trump: USA's justitsminister træder tilbage

USA's præsident, Donald Trump, skal her dagen efter midtvejsvalget ud og finde en ny justitsminister, da den nuværende, Jeff Sessions, har afgivet sin afskedsbegæring på opfordring fra Trump selv.



Det skriver Bloomberg News.



Donald Trump har gennem måneder kritiseret sin egen justitsminister for ikke at skride ind over for den uafhængige undersøgelse af Ruslands mulige indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016. En undersøgelse som anføres af Robert Mueller.



/ritzau/FINANS