På onsdagen efter midtvejsvalget stiger aktierne kraftigt. Især sundhed og teknologi har lagt sig i front og trækker det brede marked op.



S&P 500-indekset stiger således kl. 12:05, amerikansk østkysttid, med 1,6 pct., mens Dow Jones-indekset vinder 1,3 pct. Teknologitunge Nasdaq går endnu højere op med 2,2 pct.



Onsdagens store tema er det amerikanske midtvejsvalg, som har medført, at Republikanerne har udbygget sit flertal i Senatet, mens Demokraterne omvendt har vundet flertallet i Repræsentanternes Hus. Resultatet vidner om splittelsen i USA og gør det mere besværligt for præsident Donald Trump at agere på sin agenda.



- Markederne klarer sig typisk godt, når der en splittet Kongres. Investorerne føler sig mere trygge ved det, det giver en fornemmelse af stabilitet og en oplevelse af, at forandringer ikke vil ske for hurtigt, siger Todd Jablonski, investeringschef hos Principal Portfolio Strategies, til The Wall Street Journal.



ALLE SEKTORER I GRØNT



Hvis man kigger henover sektorerne i S&P 500, er der grønt over hele linjen. I top finder man sundhedsaktierne, der vinder 2,7 pct., mens it stiger 2,4 pct. også cykliske aktier har en fin dag med et pus på 2,2 pct., mens kommunikationsservice stiger 1,6 pct.



Blandt enkeltaktierne er der solide stigninger til de kendte teknologiprægede selskaber. Amazon vinder 5,4 pct., mens Microsoft stiger 3,9 pct. Googles moderselskab, Alphabet, stiger samtidig 3,0 pct., Apple vinder 1,8 pct., og Netflix stiger med 4,8 pct.



Blandt sundhedsaktierne stiger UnitedHealt med 4,4 pct., mens Pfizer vinder 3,0 pct. Også Eli Lilly, der tirsdag blev straffet for sit regnskab for tredje kvartal, trods endnu en opjustering, vinder onsdag det tabte tilbage. Eli Lillys aktie stiger 3,9 pct. efter et tilsvarende minus tirsdag.



Sundhedsaktierne stiger generelt, fordi valgresultatet i USA tirsdag fjerner en del af risikoen for politisk indgreb over for medicinpriser og en ophævelse af præsident Obamas sundhedsreform.



- Et lettelsens rally er logisk, da andre udfald ville have ført til øgede risici, siger Jared Holz, sundhedsanalytiker hos Jefferies, til Bloomberg News.



Selskaber, der producerer cannabis både til hverdag og fest, er også i højt humør onsdag. Det skyldes, at to delstarter har ændret lovgivningen - og nu gjort det lovligt at købe pot - henholdsvis som rusmiddel til voksne og til medicinsk brug.



Tilray, som er det største cannabisselskab målt på markedsværdi, stiger med 4,0 pct.



REGNSKABER I FOKUS



Det er samtidig stadig regnskabssæson i USA, og det har det med at rive og flå i aktiekurserne.



I bunden af S&P 500 finder man således Coty, som producerer skønhedsprodukter. Aktien falder med 20,2 pct., da omsætningen i første kvartal skuffede. Selskabet har det især svært i massemarkedet.



Tredjemest faldende er tøjkoncernen Michael Kors, som smider 14,2 pct. Michael Kors' opjusterede forventninger lever ikke op til Wall Streets tilsvarende, og det sammenlignelige salg faldt samtidig med 2,1 pct. i det forgangne kvartal, hvilket var mere end ventet. Aktien oplever sit største fald siden 2015.



Tt-konsulenten DCX Technology hører også til blandt taberne onsdag, da aktien falder med 14,9 pct. Igen var det omsætningen, som skuffede, da den landede på 5,01 mia. dollar mod ventede 5,30 mia. dollar i andet kvartal.



Omvendt hører Davita, som tilbyder nyredialyse på sine klinikker, til blandt vinderne. Stigningen skyldes, at vælgerne i delstaten Californien har afvist at sætte loft på udgifterne til dialyse ved tirsdagens afstemning. Aktien stiger med 11,6 pct.



Medico selskabet Abiomed hører også til i toppen onsdag med et plus på 6,6 pct. til 415,38 dollar. Fremgangen skyldes en positiv analyse fra Morgan Stanley, der har løftet sin anbefaling af aktien til "overweight", mens kursmålet er sat til 496 dollar.



/ritzau/FINANS