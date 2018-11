Trump raser over topjournalist: "Du er et frygteligt menneske. CNN burde skamme sig over dig"

Den amerikanske præsident kalder resultatet af det amerikanske midtvejsvalg for en historisk sejr for republikanerne.Det sker på dagen efter, at hans parti fastholdt flertallet i Senatet, men tabte i Repræsentanternes Hus: "Det var en stor og fantastisk dag, hvor vi trodsede historien og slog alle forventninger," sagde Trump i det første møde med medierne efter valget.Ifølge præsidenten skyldes det republikanske nederlag i huset, at mange republikanske politikere forlod politik ved dette valg og overlod kampen om huset til republikanske nybegyndere.Samtidig langede han også ud efter "fjendtlige medier" og en effektiv fundraising kampagne på den demokratiske side.Donald Trump rakte også hånden ud til demokraterne ud med et tilbud om politisk samarbejde, bl.a. om en sundhedsreform.Vil du udlevere dine selvangivelser, hvis demokraterne beder om dem, blev Donald Trump spurgt på pressemødet, der fandt sted i Det Hvide Hus, onsdag middag amerikansk tid. "De er meget komplicerede og udført at store og respekterede revisionsfirmaer, men folk forstår ikke at læse en selvangivelse. Men så længe jeg er under revision af det amerikanske skattevæsen, giver det ingen mening," sagde Trump.Efter at have holdt en urban tone i første del af pressemødet, røg præsident Trump i åbent skænderi med journalisterne i Det Hvide Hus, navnlig fra Tv-stationen CNN."Du er et frygteligt menneske. CNN burde skamme sig over dig," vrisse Donald Trump af CNNs medarbejder.Herefter gentog Donald Trump, at han flere gange har haft mulighed for at lukke den særlige Mueller-undersøgelse ned, men at han ikke har gjort den."Den undersøgelse koster millioner af dollars, der er ikke noget at komme efter og den er sat i gang af det, jeg kalder "rasende demokrater"Trump løftede også, i en bisætning, sløret for en mulig ny sammensætning af sin regering, evt. i næste uge.Særlig vurderes Jeff Sessions, ansvarlig for Justitsministeriet og dermed undersøgelsen af Trumps valgkamp, at sidde yderligt på stolen.