Finansminister: Arbejde må ikke gøre asylanter til indvandrere

Der er fortsat mange knaster i finanslovsforhandlingerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti, som onsdag har haft ældre og pension som tema.



Især udlændingepolitikken, der var på dagsordenen tirsdag aften, giver udfordringer.



Her afviste finansminister Kristian Jensen (V) at tale om forhandlingerne, men onsdag var han klar til at åbne op om emnet, der tidligere har skabt splittelse i blå blok.



- Jeg synes faktisk, at mødet gik udmærket. Vi ser lidt forskelligt på nogle af spørgsmålene her, og vi anerkender, at nogle af de ting, som DF efterspørger, er ret nødvendige.



- Når man er i selvforsørgelse i Danmark som asylansøger og asylmodtager, er det væsentligt at slå fast, at arbejdet ikke gør, at man bliver til indvandrer.



- Midlertidighed er midlertidigt, og det skal vi være stærkere til at slå igennem rent juridisk. Det arbejder vi på at sikre fremadrettet, siger Kristian Jensen.



Hvordan regeringen og DF forsøger at skrue en udlændingeaftale sammen, ønsker Kristian Jensen ikke at løfte sløret for endnu.



- Jeg mener, det er væsentligt, at vi har tid og rum til at have en fortrolig drøftelse om mange forskellige emner, siger han.



Ministeren fortæller dog, at der blandt andet blev drøftet, hvilke faktorer der giver asylansøgere ret til at blive i Danmark. Herunder at hverken danske sprogkundskaber, job eller uddannelse giver garanti for permanent ophold.



Og regeringen er klar til at gå til grænsen af de internationale konventioner inden for området, understreger finansministeren.



- Der er nogle ting, vi skal have testet, og det skal vi gøre sammen med DF, siger han.



DF kræver et såkaldt paradigmeskift i udlændingepolitikken, hvilket ifølge partiet betyder, at flere flygtninge sendes til deres hjemlande.



Fokus skal være på hjemsendelser frem for integration, lyder det fra gruppeformand i Dansk Folkeparti Peter Skaarup. Han mener, at regeringen bør være mere ambitiøs med hensyn til hjemsendelser og ældres vilkår.



- Regeringen har lavet sin finanslov, og nu skal vi lave en aftale, så der kan blive flertal for den. Det kræver selvfølgelig nogle indrømmelser, for at vi kan være med.



- Vi vil gerne finde en løsning på en aktiv hjemsendelsespolitik, altså paradigmeskift, og så vil vi give pensionisterne et markant løft. Det er de to hovedprioriteter, siger han.



Finansloven skal vedtages inden det nye år, og forhandlingerne fortsætter derfor den kommende tid.



