Live: Hvor tilfreds er Trump med midtvejsvalget? Få hans reaktion her

Demokraterne overtager magten i Repræsentanternes Hus, mens Republikanerne fastholder magten i Senatet.



Det er konklusionen af det længe ventede amerikanske midtvejsvalg.



Er det et tilfredsstillende udfald? Uden tvivl. Det mener Donald Trump i hvert fald. På Twitter har præsidenten allerede være ude og betegne tirsdagens valgresultat som "en stor sejr".



"Kolossal succes her til aften! Tak, alle sammen," skriver Trump på det sociale medie og fortsætter:



"Til de kommentatorer eller snakkehoveder, der ikke giver os ordentlig anerkendelse for dette gode midtvejsvalg, bare husk to ord - FALSKE NYHEDER ."



Kl. 17.30 dansk tid får præsidenten mulighed for at uddybe sin holdning til valgresultatet, når han står over for pressen. Du kan se pressekonferencen direkte her: