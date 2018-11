Flertal vil stramme kontrol med udenlandske chauffører

Sagen om de filippinske chauffører, der har boet i primitive lejre i Padborg og arbejdet til lønninger på ned til 15 kroner i timen, får nu flere politiske partier til at reagere.



Et flertal uden om regeringen har således fået en hasteforespørgsel på onsdagens program i Folketinget.



Det er Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der kræver en strammere kurs over for udenlandske chauffører.



Teksten, der skal til afstemning, pålægger regeringen at sikre øget kontrol på veje rastepladser, og at EU-reglerne for udstationerede chauffører overholdes.



Og så skal regeringen arbejde for, at man fremover sikrer danske løn- og arbejdsforhold, når det gælder udenlandske transporter i Danmark.



- Vi skal væk fra den fri bevægelighed og over til en mere styret bevægelighed i EU.



- Det har nok lange udsigter, som systemet er nu, men så skal vi i hvert fald som minimum sikre, at de regler, der gælder, også overholdes.



- Det håber vi, at regeringen vil være med til, siger Claus Kvist Hansen, der er ordfører for social dumping i Dansk Folkeparti.



Hos Socialdemokratiet håber transportordfører Rasmus Prehn, at en vedtagelse vil betyde, at der bliver sat flere ressourcer af til kontrol.



- Vi har jo gjort opmærksom på problemet tidligere, men transportministeren har valgt ikke at gøre noget ved det.



- Det bliver sværere at undlade, hvis et flertal i Folketinget pålægger ham det, siger ordføreren.



Endelig ser Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, frem til at få strammet op på området.



- Nu må vi for alvor skrue bissen på. Både, når regeringen skal forhandle på Danmarks vegne i EU, og med en strammere kontrol af de skruppelløse vognmænd, siger han.



Når de filippinske chauffører kan køre rundt på danske veje til andre løn- og arbejdsvilkår end danske chauffører, skyldes det, at de er ansat i et polsk datterselskab.



/ritzau/