Republikanerne bevarer flertallet i Senatet

Republikaneren Ted Cruz genvinder sin senatsplads i Texas, og dermed bevarer Republikanerne kontrollen med Senatet.



Demokraten Beto O'Rourke fik ikke held med sin udfordring, der ville have gjort ham til første demokratiske senator i Texas i tre årtier.



Det melder flere amerikanske medier, heriblandt CNN, Fox News og MSNBC.



Ud over Cruz' sejr i Texas har Demokraterne mistet senatspladser i North Dakota og Indiana. Dermed er det statistisk umuligt for partiet at genvinde kontrollen med Senatet.



/ritzau/