Medie: 21 hvidvaskjægere skal se på 30.000 indberetninger

Antallet af indberetninger om tvivlsomme pengetransaktioner og formodet hvidvask slår alle rekorder igen i år.



30.000 indberetninger eller mere ventes at tikke ind i bagmandspolitiets særlige hvidvasksekretariat fra banker og sparekasser inden årets udgang mod 25.000 sidste år - og blot 5.000 indberetninger i 2013.



Det skriver Politiken onsdag.



Men midt i indberetningsfeberen advarer flere eksperter politikerne mod at tro, at hvidvasksekretariatet hos bagmandspolitiet (SØIK) kan håndtere så store mængder indberetninger.



Bagmandspolitiets hvidvasksekretariat er lige nu bemandet med 15,5 fuldtidsansatte medarbejdere. Med et forventet antal indberetninger på mindst 30.000 i år skal hver enkelt medarbejder håndtere godt 2000 sager.



Til sammenligning skulle de ansatte i 2013 håndtere 323 sager pr. næse.



Bagmandspolitiet er blevet lovet seks nye medarbejdere, men det vil ikke ændre væsentligt på hvidvaskenhedens evne til at håndtere mængden af indberetninger, mener eksperter.



- Selv om man nu tilfører seks årsværk, skal man huske, at medarbejderne i dag skal løbe seks gange så hurtigt som dengang, for sagsmængden er altså eksploderet, siger Jakob Dedenroth Bernhoft, ekspert i hvidvasksager og til daglig direktør i rådgivningsfirmaet RevisorJura, til Politiken.



Han bliver bakket op af skatteekspert og advokat Thomas Booker.



- Med den stigning i indberetningerne, så virker seks mand som forsvindende lidt, medmindre man gør noget andet. Det kunne for eksempel være bedre dataindsamling og computerstyret kontrolindsats, siger Thomas Booker.



/ritzau/FINANS