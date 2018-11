Fox News' stjernevært støttede Trump til rally: Får smæk over fingrene fra tv-stationen

Ups. En af tv-stationen Fox News' allerstørste stjerner, Sean Hannity, får nu verbale lussinger fra sin arbejdsgiver, efter at Sean Hannity optrådte ved siden af den amerikanske præsident Donald Trump ved et vælgermøde i Missouri.



Ikke nok med, at Hannity stod og vinkede sammen med Trump - han pegede også på pressekorpset oppe fra scenen og råbte "fake news", skriver Bloomberg.



Det er alt andet end i orden, for det undergraver Fox News' troværdighed, erkender ledelsen.



"Det er en uheldig forstyrrelse," lyder det fra tv-stationen i en pressemeddelelse.



"Fox News tillader ikke et eneste af vores talenter at deltage i kampagne-aktiviteter. Vi har et ekstraordinært team af journalister, der styrer vores dækning i aften, og vi er ekstremt stolte af deres arbejde," fortsætter tv-stationen.



Fox News vil dog ikke fortælle, om det skal have konsekvenser for Sean Hannity, at han brød tv-stationens regler.



Sean Hannity forsvarer sig med, at "fake news" ikke var møntet på Fox-journalisterne, der var til stede, og at det ikke var planlagt, at han skulle på scenen



Fox News har ry for at være ganske farvet i den politiske dækning i retning af Trump og republikanerne generelt.



Trump tweeter ofte sin støtte til flere Fox-programmer, og han bliver også tit interviewet på netop Fox News.