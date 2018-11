Macron vil have Europa-hær til forsvar mod Rusland og USA

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, vil have en "ægte europæisk hær" for bedre at kunne forsvare sig mod Rusland og endog USA.



Det siger han i et radiointerview i forbindelse med 100-året for Første Verdenskrigs afslutning.



Macron har siden, han kom til magten i Frankrig, talt for en fælles europæisk styrke. I interviewet advarer han om, at Europa må gøre sig mindre afhængig af USA's magt.



Ikke mindst efter præsident Donald Trump for nylig meddelte, at han trækker USA ud af en nedrustningsaftale med Rusland, som er særlig vigtig for Europa.



- Vi er nødt til at forsvare os selv over for Kina, Rusland og selv USA.



- Når jeg hører præsident Trump meddele, at han forlader en større nedrustningsaftale, som blev til efter 1980'ernes krise om euromissiler, hvem er så det største offer? Det er Europa og dets sikkerhed, siger han.



Han henviser til INF-traktaten fra 1987, der stoppede opstillingen af atomvåben i Europa.



Missilkrisen i 1980'erne handlede om et våbenkapløb mellem Rusland og USA på europæisk jord. Rusland havde tæt på de europæiske Nato-allierede opstillet mellemdistanceraketter. Det besvarede USA efter konsultationer med Natos's medlemmer ved at opstille deres egen mellemdistanceraketter.



- Vi vil ikke kunne beskytte europæerne, medmindre vi har en ægte europæisk hær, mener Macron.



Han minder om, at Rusland allerede har vist, at det kan være en trussel.



- Vi behøver et Europa, som forsvarer sig bedre alene og uden at være afhængig af USA, siger han.



Macron har stået i spidsen for et initiativ, der går under betegnelsen EI2. Det er et fælles militært samarbejde mellem ni europæiske lande. Det skal gøre dem i stand til at gennemføre fælles militære operationer eller operere efter større naturkatastrofer.



Danmark er blandt de ni lande, der har tilsluttet sig. Landenes forsvarsministre mødes onsdag i Paris for nærmere at fastlægge, hvad der skal ske med den nye styrke.



/ritzau/AFP