USA har skudt gang i midtvejsvalg: Kan blive en gyser der kan strække sig over flere dage

Valgstederne på den amerikanske østkyst er klokken 12 dansk tid åbnet for, hvad der muligvis kan blive en flere dage lang gyser af et midtvejsvalg i USA.Der kan risikere at gå lang tid, før vælgerne på østkysten og i resten af USA finder ud af, hvad det endelige resultat bliver i Repræsentanternes Hus, der er det ene af Kongressens to kamre.I delstaterne Washington og Californien er flere af sæderne i Repræsentanternes Hus i den grad i spil. Og her kan resultaterne lade vente på sig indtil flere dage efter selve valgdagen.Det siger Todd Donovan, der er professor i statskundskab ved Western Washington University."Jeg kan se et scenarie, hvor vi må vente en uge eller lignende på at få nogle af resultaterne," siger han."Det uheldige er, at jo længere tid det tager, jo mere tror folk, at der foregår noget forkert. Men jo længere tid det tager, jo mere sandsynligt er det, at du får præcise resultater." I Washington og Californien må vælgerne stemme via brev. Brevet skal blot være stemplet senest på valgdagen for at være gyldigt. Det kan dog være et par dage undervejs, før det når frem til stemmestederne.I de to delstater er en række kredse til Repræsentanternes Hus på spil.Hvis de kredse ender med at blive afgørende for, om Repræsentanternes Hus bliver kontrolleret af demokraterne eller republikanerne, er det ikke sikkert, at et endeligt resultat er klar før om et par dage./ritzau/AP