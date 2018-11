Danmark afviser EU-idé om skat på Google af frygt for modsvar

Relateret indhold Artikler

Store it-selskaber som Facebook og Google tjener store penge i Europa, og de skal betale en fair skat. Så langt kan EU-landene blive enige.



Uenigheden opstår, når en praktisk løsning skal udformes. Danmark og en række andre lande frygter, at et aktuelt EU-forslag, som især Frankrig fører an med, kan blive et dyrt selvmål.



Det siger finansminister Kristian Jensen (V) før et møde mellem EU-landenes finansministre i Bruxelles tirsdag.



"Dermed giver vi amerikanerne lejlighed til at sige: Fint, så vil vi også gerne have, at jeres bilindustri og jeres medicinalindustri, der har stor omsætning hos os, men ikke betaler skat, skal til at gøre det fremadrettet," siger ministeren.



En stor dansk virksomhed som Novo Nordisk tjener mange penge i USA. Men den betaler ikke skat der. USA kunne komme på andre tanker, hvis EU ændrer spilleregler for beskatning.



Bekymringen er reel, hævder Kristian Jensen, der henviser til udtalelser fra senatsformanden i Washington.



"Det er meget sandsynligt, at en europæisk enegang vil resultere i en amerikansk enegang på andre områder. Derfor synes jeg, at det rigtige skridt frem er at finde noget i fællesskab, hvor vi bruger de værktøjer, vi kender," siger Jensen.



Den danske regering sætter sin lid til OECD, som barsler med en mere global skatteløsning i løbet af de kommende to år.



Finansministeren mener, at man skal fastholde en beskatning af profit, der hvor den skabes.



"Forslaget (fra EU-Kommissionen, red.) lægger op til, at man laver en ekstra moms på omsætning, uanset om der er overskud eller ej. Uanset om der er skabt en profit. Det er ikke den rette vej frem," siger Kristian Jensen.



I Europa-Kommissionens forslag hedder det, at skatten alene rammer selskaber med en årlig omsætning på over 750 mio. euro i verden - herunder 50 mio. euro i EU.



En serviceskat på tre procent vil ifølge kommissionens beregninger give en skatteindtægt på fem milliarder euro årligt.



/ritzau/