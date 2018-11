Ambassadør: Elektrisk stemning præger splittet USA før valg

USA nærmest sitrer op til tirsdagens midtvejsvalg, der vil få stor betydning for de kommende års politiske landskab.



Det siger Danmarks ambassadør i USA, Lars Gert Lose, der befinder sig i hovedstaden, Washington D.C.



Når han ser, hvordan nuværende præsident Donald Trump og tidligere præsident Barack Obama i løbet af de seneste dage har talt sig til hæse til vælgermøder landet over, er han ikke i tvivl om, at der er noget "ekstraordinært på spil".



"Stemningen er elektrisk både her og i hele landet," siger han.



"De to politiske partier og i høj grad også vælgerkorpset er virkelig mobiliseret i år - måske mere, end man har set de tidligere år."



Netop det vil ifølge en række eksperter vise sig i stemmeprocenten, der ventes at blive rekordhøj.



Det er i sig selv positivt, mener ambassadøren.



Men han påpeger også, at den amerikanske befolkning på en lang række punkter har svært ved at nå til enighed og kæmper med en hård debattone.



"Det er et splittet USA, der går til valg. Fronterne er trukket skarpt op i forhold til alle de brudflader, man kunne forestille sig: Om det er rige og fattige, kvinder og mænd eller sorte og hvide og så videre. Det afspejler sig i den politiske debat," siger ambassadøren.



I sidste ende er det skadeligt, mener han, for to store partier, der ikke kan sammen i et topartisystem, er "ikke befordrende for den politiske beslutningskraft".



Både i flere mediers dækning af valgkampen og de politiske kampagner ser ambassadøren tydeligt polariseringen.



"Trump forfølger stadig den dagsorden, som han blev valgt på - altså "Make America Great Again. Det er en dagsorden, som i sig selv er et billede på den amerikanske splittelse. Men det viser sig jo også i Demokraternes kommunikation," understreger han.



Ved valget er alle 435 medlemmer af Repræsentanternes Hus på valg, mens det samme gælder for 35 ud af de 100 medlemmer i Senatet.



Der skal som udgangspunkt være flertal i både Repræsentanternes Hus og i Senatet, hvis en lov skal vedtages.



Med et republikansk flertal i begge kamre har partiet i de år, hvor Trump har været præsident, domineret amerikansk politik totalt.



Men det kan ændre sig med dette valg, understreger Lars Gert Lose.



"Valget har jo en helt konkret betydning for Trump-administrationens muligheder for at føre politik," siger han.



"Derudover vil valget give en bedre fornemmelse af, i hvilken retning det her land bevæger sig i de kommende år: Om det bliver en fortsættelse af det, vi så med valget i 2016, eller om der kommer en reaktion på det."



Ambassadøren selv vil følge valget tæt:



"Politikere siger jo tit, at det kommende valg er det vigtigste nogensinde. Det kan ofte opleves, som noget de bare siger. Men her fornemmer man, at der virkelig er noget om snakken," siger han.



/ritzau/