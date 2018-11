Svindelmistænkt havde mange penge på sig ved anholdelse

Relateret indhold Artikler

Svindelmistænkte Britta Nielsen var i besiddelse af et stort kontantbeløb, da hun blev anholdt i Sydafrika.



Det fortæller DR, der har talt med Vishnu Naidoo, som er talsperson for det nationale politi i Sydafrika.



- Under anholdelsen fandt vi et stort kontantbeløb på hende. Det var kontanter i sydafrikanske rand, siger han.



Britta Nielsen har været efterlyst internationalt, fordi hun sættes i forbindelse med svindel for 111 millioner kroner, der uretmæssigt er overført fra Socialstyrelsen, hvor hun arbejdede.



Politiet har tidligere oplyst, at man havde en idé om, hvor hun var henne.



Britta Nielsen blev anholdt i en lejlighed i en forstad til Johannesburg og skal senere mandag for retten.



Danmark vil anmode om at få hende udleveret, så hun kan retsforfølges herhjemme.



/ritzau/